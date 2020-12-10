Административное дело в отношении детского хосписа «Дом с маяком» будет рассматриваться сегодня из-за жалобы на нарушение оборота наркотических средств.

Основатель и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила об угрозе приостановки деятельности организации из-за проверок МВД. Многие люди недовольны тем, как девушка воспитывает приемного сына Колю, и направляют доносы в полицию. Об этом Лидия Мониава ранее рассказала в интервью интернет-изданию «Медуза».

Лидия Мониава сообщила, что хоспису грозит крупный штраф.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный считает, что надо еще больше смягчить законодательство в плане оформления выдачи обезболивающих средств, чтобы поддерживающие организации могли спокойно работать.

Сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой — штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.