Минцифры проанализирует потребности МГТУ им. Баумана в софте после отказа Microsoft. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее дистрибьютор Microsoft — компания «Софтлайн» сообщила, что не будет больше поставлять свои программы МГТУ из-за санкций США. По словам Чернышенко, аудит займет около двух недель. Он уточнил, что срок действия лицензии Microsoft истекает в сентябре 2021 года, и время на замену ПО есть.

МГТУ им. Баумана стал очередной жертвой санкционной войны, которая нам объявлена, — считает депутат Госдумы, в прошлом член комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Совета Федерации Олег Морозов. Введение санкций в отношении одного из ведущих вузов России – это болезненный, но не неожданный процесс, — считает Морозов.

Морозов полагает, что в МГТУ им. Баумана найдут наиболее эффективный и наименее болезненный способ выхода из этой ситуации.

Отказ Microsoft поставлять МГТУ им. Баумана своего софта — ситуация неприятная, но не смертельная, — сказал нам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

По словам Смолина, Россия тоже нередко принимает такие шаги, которые абсолютно не являются логичными. Т.н. ассиметричные ответы далеко не всегда идут на пользу, — считает Смолин.