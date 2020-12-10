Компания РЖД до 1 февраля расторгнет аренду с владельцами ларьков на вокзалах Москвы.

Как передает РБК, это коснется и остановочных платформ Московской области и их привокзальных территорий. К этому сроку все такие объекты должны быть демонтированы.( На вокзалах Москвы их 148, в Подмосковье — 64). Расторжение договоров в РЖД объясняют необходимостью «повышения качества обслуживания пассажиров и формирования современного архитектурного облика объектов железнодорожной инфраструктуры.
2020-12-10T05:10:40+03:00
2020-12-10T05:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 10 декабря 2020
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