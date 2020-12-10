В Петербурге возбуждено два уголовных дела после ночного рейда по барам.

Проверка выявила, что три заведения на улице Рубинштейна продолжали работать в ночное время, несмотря на запрет Роспотребнадзора. Предприниматель Александр Коновалов рассказал интернети-изданию «Фонтанка», что силовики выломали дверь одного из заведений. Издание выложило видео, на котором люди в форме бьют людей в баре ногами и дубинками; несколько человек лежат лицом в пол. В Санкт-Петербурге из-за коронавируса барам запрещено работать после 23:00. С 30 декабря по 3 января им вообще запрещено принимать клиентов. Из-за этого около 200 заведений создали т.н. «Карту сопротивления», заявив, что будут продолжать работать, чтобы не разориться.