После ночного землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности.

Как сообщили ИФ в администрации города, жертв и разрушений не выявлено. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме. Управляющие компании начинают обследование жилого фонда. Сообщений о повреждениях зданий не

поступало. Минувшей ночью в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. В Иркутске ощущались толчки в 5-6 баллов.