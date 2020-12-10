Знаменитостям могут отказать в участии в эстафете олимпийского огня в 2021 году.

Как передает агентство Киодо, правительство Японии рассматривает такую возможность в рамках мер по профилактике коронавируса. Власти считают, что это позволит избежать излишнего скопления зрителей вдоль маршрута забега. Вместе с тем, как отмечает Киодо, такая политика может натолкнуться на противодействие спонсоров, которые и так несут финансовые потери из-за переноса Олимпиады на год.