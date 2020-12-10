Британия и Евросоюз пока не смогли договориться об отношениях после Brexit.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решение должно быть принято до конца недели. После встречи в Брюсселе с премьером Британии Борисом Джонсоном фон дер Ляйен признала, что позиции сторон «остаются далекими друг от друга».
2020-12-10T04:06:52+03:00
2020-12-10T04:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 10 декабря 2020
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