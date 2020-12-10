Британия и Евросоюз пока не смогли договориться об отношениях после Brexit.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решение должно быть принято до конца недели. После встречи в Брюсселе с премьером Британии Борисом Джонсоном фон дер Ляйен признала, что позиции сторон «остаются далекими друг от друга».