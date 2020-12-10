Палата представителей США утвердила временный бюджет до 18 декабря.

Это решение позволит избежать приостановки деятельности правительства. Теперь в срок до 11 декабря документ должен принять Сенат и подписать президент США Дональд Трамп. Обе палаты стремятся избежать т.н. «шатдауна», который во время пандемии может стать разрушительным для страны.