Палата представителей США утвердила временный бюджет до 18 декабря.

Это решение позволит избежать приостановки деятельности правительства. Теперь в срок до 11 декабря документ должен принять Сенат и подписать президент США Дональд Трамп. Обе палаты стремятся избежать т.н. «шатдауна», который во время пандемии может стать разрушительным для страны.
2020-12-10T04:05:52+03:00
2020-12-10T04:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 10 декабря 2020
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