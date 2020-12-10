Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook.

По мнению регулятора, Facebook незаконно поддерживает личную монополию на соцсети путем приобретения перспективных конкурентов. ФТК просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов. К иску присоединились почти все американские штаты.
2020-12-10T04:04:47+03:00
2020-12-10T04:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 10 декабря 2020
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