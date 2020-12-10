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04:04, 10 декабря 2020

Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook.

По мнению регулятора, Facebook незаконно поддерживает личную монополию на соцсети путем приобретения перспективных конкурентов. ФТК просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов. К иску присоединились почти все американские штаты.



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