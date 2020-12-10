Объявлены обладатели Национальной спортивной премии.

Конькобежец Павел Кулижников признан лучшим российским спортсменом 2020 года. В этом году он завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства. Лучшей спортсменкой года признана чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Лучшим тренером года стала наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
2020-12-10T03:18:41+03:00
2020-12-10T03:18:46+03:00
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03:18, 10 декабря 2020
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