Объявлены обладатели Национальной спортивной премии.

Конькобежец Павел Кулижников признан лучшим российским спортсменом 2020 года. В этом году он завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства. Лучшей спортсменкой года признана чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Лучшим тренером года стала наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.