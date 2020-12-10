В Москве задержали бывшего топ-менеджера «Ростеха» Аллу Лалетину.

Суд отправил ее под домашний арест. По данным «Коммерсанта», Лалетину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Детали обвинения пока неизвестны. В «Ростехе» ситуацию не комментируют. По информации ТАСС, Лалетиной вменяют хищение более миллиона рублей. Лалетина являлась председателем третейского суда при «Ростехе», а затем стала директором госкорпорации по правовому обеспечению и корпоративному управлению. Она ушла с должности летом прошлого года.