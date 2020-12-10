Минцифры проанализирует потребности МГТУ им. Баумана в софте после отказа Microsoft.

Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее дистрибьютор Microsoft — компания «Софтлайн» сообщила, что не будет больше поставлять свои п Срограммы МГТУ из-за санкций США. По словам Чернышенко, аудит займет около двух недель. Он уточнил, что срок действия лицензии Microsoft истекает в сентябре 2021 года, и время на замену ПО есть.
2020-12-10T03:10:06+03:00
2020-12-10T03:10:11+03:00
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03:10, 10 декабря 2020
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