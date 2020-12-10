Хантер Байден, сын избранного президента США Джо Байдена, стал фигурантом налогового расследования.

Его ведет прокуратура штата Делавэр. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление самого Байдена-младшего. В свою очередь Джо Байден выступил в поддержку сына. Действующий президент США Дональд Трамп и его сторонники неоднократно выдвигали против семьи Байденов обвинения в коррупции. Однако, по данным источника NBC News, расследование в Делавэре никак не связано с обвинениями Трампа.
2020-12-10T03:08:40+03:00
2020-12-10T03:08:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 10 декабря 2020
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