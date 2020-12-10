Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов.

В заявлении Трампа, направленном в Верховный суд, говорится, что власти штатов, против которых направлен иск, «изменили или не выполнили» законы о проведении выборов. Ранее власти Техаса подали иск с требованием о признании недействительными итогов выборов президента в четырех «колеблющихся штатах», которые, якобы, помогли выиграть демократу Джо Байдену. Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон утверждает, что во время голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане совершались нарушения конституции.