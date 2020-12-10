Власти Кубани будут пресекать новогодние уличные гуляния с помощью 7,5 тыс. казаков.

Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вениамина Кондратьева. Ранее власти Краснодарского края из-за коронавируса отменили все массовые рождественские и новогодние гуляния с 25 декабря по 13 января. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до полуночи. В регионе ожидают, что на новогодние праздники сюда приедут около 400 тысяч туристов, в т.ч. 350 тысяч — в Сочи.
2020-12-10T02:09:49+03:00
2020-12-10T02:09:54+03:00
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02:09, 10 декабря 2020
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