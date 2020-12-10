Власти США обвинили ФБ в нарушении антимонопольного законодательства.

К компании поданы два иска — один Федеральной торговой комиссией, а другой — группой в составе более чем 40 американских штатов. ФТК просит суд обязать компанию продать соцсети Instagram и Facebook.
2020-12-10T02:08:41+03:00
2020-12-10T02:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 10 декабря 2020
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