Палата представителей США продлила временное финансирование правительства до 18 декабря.

В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря. На этом фоне в Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год.