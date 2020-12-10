Палата представителей США продлила временное финансирование правительства до 18 декабря.

В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря. На этом фоне в Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год.
2020-12-10T02:07:13+03:00
2020-12-10T02:07:18+03:00
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02:07, 10 декабря 2020
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