Санкции ЕС против России с высокой долей вероятности будут продлены.

Как заявил источник РИА Новости, на открывающемся сегодня саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза обсудят выполнение Минских договоренностей по Донбассу и связанные с ними санкции. Отмечается, что все страны выразили готовность продлить ограничительные меры, против не высказывался никто.
2020-12-10T02:05:32+03:00
2020-12-10T02:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 декабря 2020
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