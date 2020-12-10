Санкции ЕС против России с высокой долей вероятности будут продлены.

Как заявил источник РИА Новости, на открывающемся сегодня саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза обсудят выполнение Минских договоренностей по Донбассу и связанные с ними санкции. Отмечается, что все страны выразили готовность продлить ограничительные меры, против не высказывался никто.