Белоруссия из-за коронавируса через 10 дней закроет наземную границу на выезд.

Об этом говорится в постановлении правительства страны, принятом 7 декабря и опубликованном в ночь на четверг.
2020-12-10T02:04:03+03:00
2020-12-10T02:04:07+03:00
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02:04, 10 декабря 2020
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