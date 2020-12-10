Власти Беларуси вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска.

Это делается для предотвращения распространения коронавируса. Ограничения вступают в силу через 10 дней после официальной публикации соответствующего постановления правительства, принятого 7-го декабря.
2020-12-10T01:11:04+03:00
2020-12-10T01:11:08+03:00
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01:11, 10 декабря 2020
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