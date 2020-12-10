Как сообщает BFM, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. При нападении злоумышленник кричал «Аллаху акбар». Ранее он уже попадал в поле зрение полиции в связи с радикальными взглядами. Нападавший арестован.
23:49
Во французской коммуне Боллен мужчина с двумя ножами, напал на полицейских.
Как сообщает BFM, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. При нападении злоумышленник кричал «Аллаху акбар». Ранее он уже попадал в поле зрение полиции в связи с радикальными взглядами. Нападавший арестован.