В Брюсселе открывается Европейский совет.

Среди прочего, главам государств и правительств ЕС предстоит принять политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
2020-12-10T01:09:04+03:00
2020-12-10T01:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 10 декабря 2020
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