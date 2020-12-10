Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook.

Служба просит суд обязать компанию продать соцсети Instagram и Facebook. К иску присоединились почти все американские штаты. Как сообщается на сайте ведомства, Facebook «незаконным путем сохраняет свою монополию в сфере соцсетей благодаря многолетнему антиконкурентному поведению. Комиссия отмечает, что обвинения против компании выдвинуты после «продолжительного расследования.