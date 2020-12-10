Джо Байден официально представил генерала Ллойда Остина как кандидата на пост главы Пентагона.

Остину 67 лет, в случае утверждения он станет первым афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство США.
2020-12-10T01:06:49+03:00
2020-12-10T01:06:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 10 декабря 2020
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