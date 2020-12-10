17 американских штатов поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков.

По сообщению Fox News, цель иска — перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими штатами, привели к масштабным нарушениям при голосовании. Выборщики должны фактически избрать нового президента страны. Дональд Трамп и его команда стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов, в которых, по оценкам СМИ победил демократ Джо Байден.
2020-12-10T01:05:42+03:00
2020-12-10T01:05:45+03:00
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01:05, 10 декабря 2020
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