17 американских штатов поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков.

По сообщению Fox News, цель иска — перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими штатами, привели к масштабным нарушениям при голосовании. Выборщики должны фактически избрать нового президента страны. Дональд Трамп и его команда стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов, в которых, по оценкам СМИ победил демократ Джо Байден.