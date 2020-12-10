Минздрав Турции опроверг отказ от закупок российской вакцины «Спутник V».

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сейчас турецкие специалисты приступают к токсикологическим исследованиям препарата с тем, чтобы он соответствовал надлежащей лабораторной практике. Если исследования пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины не возникнет, — добавил министр. Источник РБК в РФПИ также сообщил, что переговоры с Анкарой о возможной поставке вакцины все еще ведутся. В РФПИ назвали сообщения об отказе Турции от закупок «Спутник V» фейком и информационной атакой.
2020-12-10T01:04:37+03:00
2020-12-10T01:04:42+03:00
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01:04, 10 декабря 2020
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