Минздрав Турции опроверг отказ от закупок российской вакцины «Спутник V».

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сейчас турецкие специалисты приступают к токсикологическим исследованиям препарата с тем, чтобы он соответствовал надлежащей лабораторной практике. Если исследования пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины не возникнет, — добавил министр. Источник РБК в РФПИ также сообщил, что переговоры с Анкарой о возможной поставке вакцины все еще ведутся. В РФПИ назвали сообщения об отказе Турции от закупок «Спутник V» фейком и информационной атакой.