Федеральная торговая комиссия США подала иск против Facebook

Эта компания, как считает регулятор, незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети. Среди прочего чиновники просят суд обязать Facebook продать сервисы Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем при подобных покупках запрашивать одобрение сделок.
2020-12-10T00:05:46+03:00
2020-12-10T00:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 10 декабря 2020
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