Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш намерен сделать прививку от коронавируса

Он согласен вакцинироваться публично, когда это будет возможно. Гутерриш заверил, что намерен дождаться, когда получит препарат. Ранее лидеры ряда стран также выразили готовность пройти процедуру публично. В Кремле ранее сказали, что Владимир Путин еще не получил вакцины. И он также не может участвовать в ее испытании
2020-12-10T00:05:04+03:00
2020-12-10T00:05:04+03:00
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00:05, 10 декабря 2020
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