Президент Владимир Путин встретится сегодня с Советом по правам человека

Правозащитники заранее обсудили темы с представителем администрации главы государства.

Члены совета традиционно намерены обсудить с Владимиром Путиным большой список вопросов. Как ранее писала газета «Ведомости» тезисно правозащитники уже рассказали о них первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Например, по данным источника издания, Екатерина Винокурова намерена раскритиковать статью о государственной измене, поскольку по ней «можно посадить весь СПЧ». Член совета считает, что по таким обвинениям следует судить только тех людей, которые имеют доступ к гостайне.

Другой правозащитник этого же органа Ева Меркачева собирается выступить за то, чтобы следствие лишили возможность запрещать обвиняемым звонить родственникам, как это произошло в деле советника Роскосмоса и бывшего специального корреспондента различных изданий Ивана Сафронова.

Ранее глава совета Валерий Фадеев говорил в интервью газете «Коммерсант», что правозащитники хотят обсудить с президентом список из примерно двадцати вопросов, связанных с работой НКО, так называемым «агрессивным поведением» Следственного комитета и защитой личных данных. Отдельно они намерены рассказать о необходимости обеспечения компьютерами школьников, которые вынуждены учиться удалённо из-за эпидемии коронавируса.

Также из-за пандемии встречу президента с СПЧ впервые могут провести в формате видеоконференции.