В Екатеринбурге сегодня начинают рассматривать громкое дело о покупке антидепрессанта

Местная жительница Дарья Беляева заказала в Польше препарат, в котором содержался бупропион. Из-за этого ее обвинили в контрабанде наркотиков. Этот медицинский препарат много лет свободно продавался в России, однако, с прошлого года силовики, как пишет газета «Коммерсантъ», внезапно начали рассматривать его в качестве производного наркотика. Экспертиза признала обвиняемую невменяемой. С этим не согласна защита. За последний год, как отмечает газета, стало известно минимум о десяти уголовных делах, связанных с попыткой купить или продать бупропион. Несколько фигурантов находятся в СИЗО.
2020-12-10T00:03:27+03:00
2020-12-10T00:03:27+03:00
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00:03, 10 декабря 2020
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