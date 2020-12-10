Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело в отношении детского хосписа «Дом с маяком»

Организации грозит крупный штраф.

от 200 до 400 тысяч рублей, либо приостановление деятельности – такова мера пресечения по статье, по которой возбуждено дело. Завели его по жалобе – в ней утверждалось, что в хосписе якобы одному ребенку выписывают слишком много наркотических препаратов, кроме того, сотрудники незаконно распространяют лекарства. После жалобы силовики провели в «Доме с маяком» внеплановую проверку. Проблем с препаратами и их назначением не нашли, но обнаружили ошибки в заполнении журнала учета наркотических средств. Оказалось, что данные туда вносили не минута в минуту, как того требует протокол. Поэтому дело все же завели. Как выяснила газета «Коммерсант», жалоба, после которой началась проверка, пришла за день до того, как хоспис закупил первый препарат. Отмечу, что разрешение на оборот наркотических средств «Дом с маяком» получил в конце сентября, и как поясняют в организации, там еще только учились следовать всем строгим бюрократическим процедурам по заполнению бумаг.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил уверенность, что закрывать хоспис не будут – он отделается штрафом.

Детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение, которое помогает неизлечимо больным детям. Хоспис существует в основном на пожертвования.