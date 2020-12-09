Музеи и театры будут закрыты в Санкт-Петербурге на новогодние праздники

Такое решение приняло министерство культуры в отношении подведомственных учреждений. Городские власти ранее ввели ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Временно закрыты аквапарки и океанариумы, а также катки, выставки, музеи и театры, которые работают в зданиях торгово-развлекательных центров. Также на праздники в Петербурге будет ограничена работа кафе и ресторанов. С 30 декабря по 3 января они должны быть закрыты, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января смогут принимать клиентов только до 19:00.