Дети составляют 8% от числа всех переболевших коронавирусом в России

Замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что число заболевших растет, начиная с семилетнего возраста, и основная доля среди заразившихся детей – это подростки. Тяжелее всего, по его словам, коронавирус протекает у детей до года. В федеральном медико-биологическом агентстве добавили, что число смертельных исходов среди несовершеннолетних, которые заразились, крайне незначительное – в среднем меньше 1% случаев.