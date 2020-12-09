Дети составляют 8% от числа всех переболевших коронавирусом в России

Замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что число заболевших растет, начиная с семилетнего возраста, и основная доля среди заразившихся детей – это подростки. Тяжелее всего, по его словам, коронавирус протекает у детей до года. В федеральном медико-биологическом агентстве добавили, что число смертельных исходов среди несовершеннолетних, которые заразились, крайне незначительное – в среднем меньше 1% случаев.
2020-12-09T23:06:16+03:00
2020-12-09T23:06:16+03:00
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23:06, 09 декабря 2020
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