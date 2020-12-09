Михаил Ефремов сомневается, что сможет продолжить актерскую карьеру

Осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом написал письмо младшему сыну Сергея Захарова, который погиб в этой аварии. Артист попросил прощения и добавил, что вряд ли сможет дальше работать в профессии, которую он считает веселой, — передает агентство ТАСС. Ефремов заверил, что каждый день думает о погибшем, и пообещал, что постарается сделать все для семьи Захарова. Это уже второе письмо актера потерпевшим по этому делу. Ранее Ефремов написал вдове Захарова и попросил прощения за случившееся.
2020-12-09T23:05:52+03:00
2020-12-09T23:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 09 декабря 2020
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