Михаил Ефремов сомневается, что сможет продолжить актерскую карьеру

Осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом написал письмо младшему сыну Сергея Захарова, который погиб в этой аварии. Артист попросил прощения и добавил, что вряд ли сможет дальше работать в профессии, которую он считает веселой, — передает агентство ТАСС. Ефремов заверил, что каждый день думает о погибшем, и пообещал, что постарается сделать все для семьи Захарова. Это уже второе письмо актера потерпевшим по этому делу. Ранее Ефремов написал вдове Захарова и попросил прощения за случившееся.