Апелляционный суд смягчил приговор осужденному по делу о хищении на реконструкции в резиденции Владимира Путина

Бизнесмену Станиславу Кюнеру снизили наказание с 8 до 6 лет колонии, — передает агентство ТАСС. Дело о мошенничестве при работах в Ново-Огареве было возбуждено три года назад. Фигурантами проходят несколько человек, в том числе генерал-майор ФСО. Кюнер и еще один обвиняемый ранее заключил сделку со следствием. Остальные фигуранты вину не признают.
2020-12-09T23:04:19+03:00
2020-12-09T23:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 09 декабря 2020
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