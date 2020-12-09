Апелляционный суд смягчил приговор осужденному по делу о хищении на реконструкции в резиденции Владимира Путина

Бизнесмену Станиславу Кюнеру снизили наказание с 8 до 6 лет колонии, — передает агентство ТАСС. Дело о мошенничестве при работах в Ново-Огареве было возбуждено три года назад. Фигурантами проходят несколько человек, в том числе генерал-майор ФСО. Кюнер и еще один обвиняемый ранее заключил сделку со следствием. Остальные фигуранты вину не признают.