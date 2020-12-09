Индекс Московской Биржи сегодня поднялся до январских значений

Он превышал отметку в 3210 пунктов. На подъем российского рынка акций повлиял рост цен на нефть в первой половине дня, — говорят эксперты, однако вечером индекс не смог достичь максимального за этот год значения из-за публикации данных о резком росте запасов энергоносителя в США, — отмечает агентство Интерфакс. В результате стоимость барреля марки Brent подошел к отметке в 50 долларов, но пока не превысил ее.