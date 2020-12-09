Российские чиновники заверяют, что дефицита томатов из-за запрета на их поставки из ряда стран опасаться не стоит

Необходимые объемы импорта можно будет обеспечить за счет поставок из других стран, — сказали агентству Интерфакс в министерстве сельского хозяйства. Россельхознадзор с завтрашнего дня запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Кроме того, со следующей неделе будет введен запрет на поставку томатов и перца из Армении. Претензии возникли и к турецкой продукции. Переговоры с Азербайджаном по вопросу возобновления поставок, как сказали в Россельхознадзоре, намечены на 11 декабря.