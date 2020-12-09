Российские чиновники заверяют, что дефицита томатов из-за запрета на их поставки из ряда стран опасаться не стоит

Необходимые объемы импорта можно будет обеспечить за счет поставок из других стран, — сказали агентству Интерфакс в министерстве сельского хозяйства. Россельхознадзор с завтрашнего дня запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Кроме того, со следующей неделе будет введен запрет на поставку томатов и перца из Армении. Претензии возникли и к турецкой продукции. Переговоры с Азербайджаном по вопросу возобновления поставок, как сказали в Россельхознадзоре, намечены на 11 декабря.
2020-12-09T23:03:22+03:00
2020-12-09T23:03:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2755494-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 09 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…