Победительница конкурса «Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение

Анна Храмцова утверждает, что пострадала из-за видео в Инстаграме. По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, на видеоролике были запечатлены служебные помещения, что посчитали нарушением. В управлении Росгвардии по Свердловской области объяснили, что любой сотрудник ведомства обязан соблюдать условия прохождения службы. Сама Храмцова считает, что причиной увольнения стала зависть со стороны ее коллег.