Победительница конкурса «Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение

Анна Храмцова утверждает, что пострадала из-за видео в Инстаграме. По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, на видеоролике были запечатлены служебные помещения, что посчитали нарушением. В управлении Росгвардии по Свердловской области объяснили, что любой сотрудник ведомства обязан соблюдать условия прохождения службы. Сама Храмцова считает, что причиной увольнения стала зависть со стороны ее коллег.
2020-12-09T22:34:46+03:00
2020-12-09T22:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 09 декабря 2020
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