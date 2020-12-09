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22:34, 09 декабря 2020

Победительница конкурса «Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение

Анна Храмцова утверждает, что пострадала из-за видео в Инстаграме. По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, на видеоролике были запечатлены служебные помещения, что посчитали нарушением. В управлении Росгвардии по Свердловской области объяснили, что любой сотрудник ведомства обязан соблюдать условия прохождения службы. Сама Храмцова считает, что причиной увольнения стала зависть со стороны ее коллег.



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