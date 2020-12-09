МВД Белоруссии утверждает, что задержан подозреваемый по делу об угрозах сотруднику RT Константину Придыбайло

МВД Белоруссии утверждает, что задержан подозреваемый по делу об угрозах сотруднику российского телеканала RT Константину Придыбайло. Им оказался 47-летний житель Минска. Его обвиняют в угрозе убийством. МВД также опубликовало видео, на котором задержанный утверждает, что угрожал Придыбайло, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сам сотрудник RT пожаловался на звонки неизвестного еще в сентябре.