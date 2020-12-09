Избранный президент США Джозеф Байден представил своего кандидата на пост министра обороны страны

Как и писала ранее пресса, им стал отставной генерал Ллойд Остин. В случае его утверждения, он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. До отставки он возглавлял Центральное командование американской армии, в ведении которого находятся ближневосточные операции. По словам Байдена, Остин в том числе займется укреплением отношений с союзниками Вашингтона.
2020-12-09T22:33:17+03:00
2020-12-09T22:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 09 декабря 2020
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