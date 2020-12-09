Российский фонд прямых инвестиций считает, что отечественная вакцина от коронавируса подверглась информационной атаке

Это может быть связано с политической или конкурентной борьбой, сказали представители организации. В качестве примера там привели публикации в турецкой прессе о том, что от российской вакцины якобы намерена отказаться Анкара. Позже эту информацию не подтвердили в министерстве здравоохранения Турции.