Российский фонд прямых инвестиций считает, что отечественная вакцина от коронавируса подверглась информационной атаке

Это может быть связано с политической или конкурентной борьбой, сказали представители организации. В качестве примера там привели публикации в турецкой прессе о том, что от российской вакцины якобы намерена отказаться Анкара. Позже эту информацию не подтвердили в министерстве здравоохранения Турции.
2020-12-09T22:32:53+03:00
2020-12-09T22:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 09 декабря 2020
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