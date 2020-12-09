Москва и Баку обсудят запрет на поставки в Россию яблок и помидоров из Азербайджана

С Арменией переговоры уже прошли.

Внезапно возникший запрет на импорт азербайджанских яблок и томатов стороны договорились обсудить в пятницу. А запрет должен вступить в силу завтра. Россельхознадзор отчитался, что найдены были вредители — томатная моль и восточная плодожорка. Как передает ТАСС, с пятницу российское ведомство запретило поставки томатов и перцев из турецких Антальи и Измира, а также из одного из регионов Узбекистана – в них нашли вирус мозаики пепино. По той же причине, с 14 декабря запрещается в Россию ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. Несмотря на то, что Азербайджан и Турция – крупные поставщики помидоров, российское министерство сельского хозяйства уверяет, что дефицита не будет, и цены не вырастут.

Россия ранее нередко использовала запреты на поставки продуктов в политических целях. Так было с Турцией, Белоруссией и Грузией.