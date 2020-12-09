Госдума приступила сегодня к ужесточению законодательства о митингах

Нижняя палата приняла сегодня в первом чтении законопроект депутата-единоросса Дмитрия Вяткина. Он предполагает запрет на проведение акций протеста у зданий экстренных служб, а также в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы теракта. Кроме того, от организаторов потребуется раскрыть источники финансирования. На проведение митинга они не смогут потратить деньги, которые пришли из-за рубежа.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который сам неоднократно организовывал акции протеста, считает, что новый законопроект ничего особенно не меняет. По мнению Гудкова, нынешнее ужесточение законодательства происходит из-за страха власти, в том числе, после массовых акций в Белоруссии. Сообщается, что против законопроекта Вяткина выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».