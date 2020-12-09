К ситуации с прекращением поставок программ Microsoft в университет имени Баумана подключилось Минцифры

К ситуации с прекращением поставок программ Microsoft в университет имени Баумана подключилось министерство цифрового развития. Ведомство должно будет оценить потребности вуза в программном обеспечении, — сказал агентству ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проверка займет около двух недель. Часть программ, по словам Чернышенко, заменят отечественными, а часть – теми, которые свободно распространяются на рынке. Microsoft, как писала газета «Ведомости», отказался от сотрудничества с МГТУ имени Баумана из-за новых американских санкций. Это связано с тем, что вуз готовит, в том числе, специалистов в области ракетостроения.

В самом университете сказали «Эху Москвы», что ждут разъяснений от компании. Неприятной, но не смертельной назвал «Эху Москвы» ситуацию первый зампред думского комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин. Россия, по словам Смолина, также нередко предпринимает шаги, которые абсолютно не являются логичными, и это далеко не всегда идет на пользу.