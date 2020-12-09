Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось атаке в интернете

Эта структура отвечает, в том числе, за сертификацию вакцин. По словам представителей регулятора, сейчас они проводят расследование в сотрудничестве с силовыми структурами, каких-либо деталей там раскрывать пока не собираются. В начале декабря агентство начало оценку сразу несколько препаратов против коронавируса, производители которых запросили разрешение на использование в Европе.
2020-12-09T21:34:39+03:00
2020-12-09T21:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 09 декабря 2020
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