Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось атаке в интернете

Эта структура отвечает, в том числе, за сертификацию вакцин. По словам представителей регулятора, сейчас они проводят расследование в сотрудничестве с силовыми структурами, каких-либо деталей там раскрывать пока не собираются. В начале декабря агентство начало оценку сразу несколько препаратов против коронавируса, производители которых запросили разрешение на использование в Европе.