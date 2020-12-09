Росавиация запретила перевозить туристические группы за рубеж грузопассажирскими рейсами

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства. В Росавиации напомнили, что подобные рейсы могут использоваться лишь для вывоза иностранных граждан из России и возвращения россиян на родину. Еще в марте власти приостановили коммерческие и пассажирские рейсы за рубеж. В Российском союзе туриндустрии сказали газете «Коммерсантъ», что, по всей видимости, причины для нового запрета стали рейсы компании «Уральские авиалинии» и «Победа» в Дубай. Оба перевозчика получили допуски для чартерных вывозных программ и начали предлагать билеты туроператорам.