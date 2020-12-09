Самолет «Боинг 737 MAX» выполнил свой первый после отстранения от полетов рейс

Лайнер, который принадлежит бразильской авиакомпании Gol, совершил перелет из Сан-Паулу в Порту-Алегри, — передает британский сайт «Би-би-си». С марта прошлого года более семисот воздушных судов этой модели были выведены из эксплуатации. Причиной стали две авиакатастрофы с самолетом «Боинг 737 MAX», которые произошли в Индонезии и Эфиопии. Расследование установило, что в системах лайнеров возникли неполадки. Не так давно европейское агентство авиационной безопасности заверило, что производитель внес изменения в программы, это сделало самолеты достаточно безопасными для их эксплуатации.