Самолет «Боинг 737 MAX» выполнил свой первый после отстранения от полетов рейс

Лайнер, который принадлежит бразильской авиакомпании Gol, совершил перелет из Сан-Паулу в Порту-Алегри, — передает британский сайт «Би-би-си». С марта прошлого года более семисот воздушных судов этой модели были выведены из эксплуатации. Причиной стали две авиакатастрофы с самолетом «Боинг 737 MAX», которые произошли в Индонезии и Эфиопии. Расследование установило, что в системах лайнеров возникли неполадки. Не так давно европейское агентство авиационной безопасности заверило, что производитель внес изменения в программы, это сделало самолеты достаточно безопасными для их эксплуатации.
2020-12-09T21:33:39+03:00
2020-12-09T21:33:39+03:00
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21:33, 09 декабря 2020
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