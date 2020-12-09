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21:06, 09 декабря 2020

На 80-ом году жизни скончался народный артист России Вячеслав Езепов

Об этом сообщили в Малом театре, где он служил. Езепов известен также по ролям в фильмах «Ася», «Зонтик для новобрачных», сериалах «Битва за Москву» и «Хождение по мукам». О дате и месте прощания с артистом в театре пока не сообщают.



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