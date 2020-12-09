Головинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину

Ее задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как передает агентство ТАСС, судья отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной под стражу. По данным источника агентства, она может быть причастна к хищению больше миллиона рублей.
2020-12-09T21:06:40+03:00
2020-12-09T21:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 09 декабря 2020
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