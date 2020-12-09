Противоречивая информация приходит о планах Турции в отношении российской вакцины от коронавируса

Местный телеканал Haber Turk сегодня сообщил, что министерство здравоохранения решило отказаться от российского препарата, поскольку он не соответствует требованиям международных стандартов и у вакцины нет лицензии в Турции. Между тем, несколько минут назад агентство РИА Новости сообщило, что глава ведомства не подтвердил отказ от российской вакцины. По его словам, Турция приступает к токсикологическим испытаниям препарата. В российском «Фонде прямых инвестиций», который отвечает за вопросы, связанные с производством препарата «Спутник V» сегодня сказали, что переговоры с Анкарой еще ведутся. Цитаты из турецких СМИ являются примером ложных новостей. Сообщения об отказе Турции покупать вакцину появились на фоне новостей о претензии Москвы к турецкой плодоовощной продукции.